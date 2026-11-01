Alithia: Hristodulidis; Erhürman karşısında Tatar’la müzakere ediyormuş gibi davranıyor

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in 20 Temmuz 2024’te, güneyde bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in önünde “önümüzdeki aylarda cesur ve tarihi adımlar atmaya hazır olduğunu” söylediğini hatırlatan Alithia, “iki buçuk yıl sonda Crans Montana başarısızlığından da kötü noktadayız” ifadelerini kullandı.

Gazete “2024’teki Hızlı Gelişmelerinden 2026 Batağına… Hristodulidis Erhürman Karşısında, Muhtatabı Tatar’mış Gibi Davranıyor” başlığıyla manşete çektiği analiz haberinde, Hristodulidis'in 2024’te Miçotakis’e “önümüzdeki aylarda tarih yazacağını” söylerken 2026 sonunda 19 önerisinin kabul edilmesini talep etmekte olduğunu yazdı.

Gazete, her fırsatta, birkaç ay içerisinde radikal gelişmeler olacağını ve kendisinin buna hazır olduğunu açıklayan Hristodulidis’in, 2024 Eylül ayında verdiği bir röportajda, Kıbrıs sorununda gelişme beklenip beklenmediği sorusuna verdiği cevabı hatırlattı. Gazeteye göre, Hristodulidis “zaman çerçevesi konusunda hiçbir olasılığı göz ardı edemem, Genel Sekreter’e kalmış. Genel Sekreter’in, bundan sonraki adımlar konusunda niyetini iletmesini bekliyoruz” dedi. Gazete “ancak bu sözleri, muhatabı Kıbrıslı Türklerin lideri Rauf Denktaş’tan da beter olan Ersin Tatar iken söyledi” ifadesini kullandı.

Analizde, Hristodulidis’in, göreve gelişinin 2’nci yıldönümü açıklamaları sırasında gazetecilerin siyasi eşitlik konusunu nasıl değerlendirdiğini ısrarla sormasına karşılık şu cevabı verdiği hatırlatıldı:

“Siyasi eşitlik 1991’den beridir BM kararlarında tarif ediliyor. Kıbrıs Türk tarafı siyasi eşitliğe, iki devlete gönderme yapan egemen eşitlik anlamını veriyorsa, bu kabul edilemez. Guterres Çerçevesi’nin 6 maddesini görüşmeye hazırım. Guterres çerçevesi Kıbrıs sorununun çözümü değildi. Genel Sekreterin, 'bu 6 maddede anlaşırsanız Kıbrıs sorununun çözümünde geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşacağız' dediği konulardı. Çerçevenin 6 maddesiyle ilgili tezlerim var ve müzakere masasında görüşmeye hazırım"

Hristodulidis’in 6 maddeden üçünü reddettiği ancak bir buçuk yıl boyunca, 6 maddeyi görüşmek istediğini söylediği hatırlatılarak, “Hristodulidis 6 maddeyi görüşmek istediğini söylüyordu şimdi nasıl müzakerelerin koptuğu yerden devam etmek istediğini ilan eder?” sorusu sorulan analizde, özetle şu ifadelere yer verildi:

“Hristodulidis, karşısında Ersin Tatar varken tezlerini ve taahhütlerini hiçbir bedeli olmadan tekrarlayabiliyordu. Ancak bugün karşısında, aralarında müzakerelerin Crans Montana’da koptuğu yerden devam etmesi de dahil, Hristoduldis’in de arzu ettiği 4 somut şart (siyasi eşitlik, takvimli müzakere, şu ana kadarki yakınlaşmaların taahhüt edilmesi ve müzakereler Rum tarafı yüzünden başarısız olursa bugünkü fiili duruma geri dönülmeyeceği) koşan Tufan Erhürman var.

Kıbrıs sorununu çözüme götürme siyasi iradesine sahip olan Hristodulidis, Maria Holguin’in, süreci çözecek anahtar onun elinde dediğinde bu sözün muhatabının kendisi değil Kıbrıs Türk tarafı olduğunu söyledi. Ancak Holguin ve Guterres 'arsızca' kaçtığını biliyordu. Kıbrıslı Türk lider ise sürecin önünü açacak öneriler sundu ve bunu geçen şubat ayında Kıbrıs’a gelip kendisiyle yaptığı ilk görüşmede Holguin de tespit etti. O zamandan beridir aynı motifle devam ediyoruz"