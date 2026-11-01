Lefkoşa, Hamitköy ve Girne’de üç ani ölüm

Lefkoşa’da MD Sohel Rana (E-35), Hamitköy’de Cahit Çevik (E-64) ve Girne’de Mehmet Eyyüp Dikici (E-49), dün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Rana ve Dikici’nin ölüm nedeni "kalp damar hastalığı" olarak belirlenirken, Çevik’in ölüm sebebi ise yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da sakin MD Sohel Rana, evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Rana’nın otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı” sonucu olduğu tespit edildi.

Evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

Hamitköy’de sakin Cahit Çevik, evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Çevik’in cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Çevik’in ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek.

Dikici’nin ölüm sebebin “kalp damar hastalığı”

Girne’de bir otelin mutfağında çalıştığı sırada aniden rahatsızlanan Mehmet Eyyüp Dikici, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dikici’nin otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı” sonucu olduğu tespit edildi.

Polisin üç ani ölümle ilgili soruşturması sürüyor.