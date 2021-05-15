Türk Hava Yolları, İngiltere uçuşlarını durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye çıkışlı İngiltere uçuşlarını geçici bir süreyle durdurduğunu duyurdu.



THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Birleşik Krallık otoriteleri tarafından alınan kararlara istinaden 12 Mayıs saat 06:00'dan (GMT+3) itibaren geçici bir süreyle Türkiye çıkışlı - Birleşik Krallık varışlı uçuşların kargo hariç yapılmayacağı ifade edildi.

THY'ndan yapılan açıklama şöyle:

Birleşik Krallık otoriteleri tarafindan alınan kararlara istinaden 12 Mayıs 2021, 06:00'dan (GMT+3) itibaren geçici bir süreyle Türkiye çıkış - Birleşik Krallık varışlı uçuşlar (kargo hariç) yapılamayacaktır.

Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden aktarmalı olarak diğer ülkelere yapılacak uçuşlarımızda ise herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Karara ilişkin güncel bilgiler web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacaktır.