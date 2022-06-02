Tüp gaza zam kapıda! Müsteşar Aşıkoğlu: Zam kaçınılmaz

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ev tipi tüp gaz fiyatlarına yönelik zam önerisini Bakanlar Kuruluna gönderdi. Bakanlık Müsteşarı Aşıkoğlu, söz konusu zammın ne kadarının vatandaşa yansıyacağını bilmediğini, son kararın Bakanlar Kurulu’nda olduğunu ifade etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, 10 kiloluk ev tipi tüp gaz fiyatlarına yönelik zam önerisini Bakanlar Kurulu’na gönderdi.

YENİDÜZEN’e kısa bir açıklama yapan Bakanlık Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, gazı taşıyan geminin geldiğini ve faturadaki rakamlar nedeniyle zammın kaçınılmaz bir hal aldığını belirtti.

Ancak söz konusu zammın vatandaşa ne kadarının yansıyacağını bilmediğini, son kararın Bakanlar Kurulu’nda olduğunu belirten Aşıkoğlu, “Belki de benzinde olduğu gibi artışı kendileri karşılarlar” dedi.

Gelen zammın “bundan önceki rakamlar benzer oranda” olduğunu belirten Aşıkoğlu, rakam vermekten kaçındı.

Dünya genelinde, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle bir artış yaşandığını söyleyen Aşıkoğlu, “Tüm dünyada doğal bir yükseliş var” dedi.

Ev tipi tüp gaz fiyatlarına son olarak 30 TL zam gelmişti.