Beyarmudu, Serhatköy ve Alsancak'ta yangınlar zarara neden oldu

Beyarmudu’nda kerpiç evde çıkan yangın zarara neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 17 Ağustos Sokak’ta, dün saat 13.00 sıralarında, bir şahsa ait kullanılmaz durumdaki kerpiç ev içerisinde çıkan yangında, 3 kapı, 8 trapez saç ve 20 çatı merteği yandı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gazlı sobaya yakılmaya çalışılırken, yangın çıktı

Serhatköy’de Şehit Osman Mehmet Sokak’ta, dün saat 17.00 sıralarında, bir ikametgahın üst katında, yakılmaya çalışılan gazlı sobanın, gaz kelebeğinin fazla açılıp alevlenmesi ve sobayı söndürmek için üzerine örtülen kuru battaniyenin de tutuşması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, ev içerisinde bulunan muhtelif mobilyalar, beyaz eşyalar, ev eşyaları, elektronik cihazlar ve binanın çatı kısmı ile mertekleri yandı. Çıkan dumandan duvarlar islendi.

Alsancak’ta otel deposunda çıkan yangın zarara neden oldu

Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelin depo olarak kullanılan kısmında sabaha karşı 05.00 sıralarında çıkan yangında, muhtelif otel malzemeleri, mobilyalar ve içecek buzluğu yandı. Çıkan dumandan dolayı duvarlar islendi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.