Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nın  bir bölümü pazar günü trafiğe kapatılacak

KKTC’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümü töreni nedeniyle pazar günü Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nın Gönyeli Çemberi ile Honda Trafik Işıkları Kavşağı arasında kalan yol güzergahı trafik akışına kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, resmi geçit töreni kapsamında saat 06.30’dan itibaren törenin biteceği saate kadar söz konusu yol güzergahı trafik akışına kapalı olacak.

Sürücüler için alternatif yollar

Mağusa istikametinden gelip, Yakın Doğu Üniversitesi’ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Yakın Doğu Bulvarı’ndan sağlanacak.

Mağusa istikametinden gelip, Lefkoşa şehir içine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Hamitköy Çemberinden sola dönerek, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şehit İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Trafik Işıkları Kavşağı’ndan sola dönerek, Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden sağlanacak.

Mağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli/Alayköy Çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen Trafik Işıkları Kavşağı’ndan, Metehan-Alayköy Çevre Yolu üzerinden sağlanacak.

Güzelyurt istikametinden gelip, Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Alayköy-Metehan Çevre Yolu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak.

Girne istikametinden gelip, Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Girne Lefkoşa Anayolu-Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu-Alayköy Çemberi güzergahından veya Girne Lefkoşa Anayolu-Gönyeli Çemberi’nden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak.

Resmi geçit töreni devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahlarını kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca polis yönlendirmeleri ile trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.