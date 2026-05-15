Tüp gaza fahiş zam!

UBP-DP-YDP Hükümeti, tüp gaza son 1 buçuk ayda ikinci kez zam kararı aldı.

Ev tipi 10 kiloluk tüp gaza 165 TL zam yapıldı.

Kıbrıs'ın kuzeyinde 8 Nisan'da yapılan zamla 650 TL olan tüp gazın fiyatı, yarından itibaren 815 TL olarak satışa sunulacak.

İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dolum durdurulmuş, piyasada kontrollü satışa geçilmişti

YENİDÜZEN'in bugün sabah saatlerinde yaptığı haberde, tüp gaza yapılması beklenen zam duyurulmuştu.

Bayi ve tedarikçiler gazetemize özel yaptıkları açıklamalarda, fiyatlandırma yapılmadığı için dolumun durdurulduğunu, piyasada kontrollü satışa geçildiğini belirtmişti.

Bu yüzden gün içinde birçok markette gaz satışı durdurulmuştu.