Geleceğin doktorları Kıbrıs’ta buluştu

Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen “4. Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi”, bu yıl “Sağlıkta Zirveye Yolculuk” temasıyla gerçekleştirildi. Kongrede, ilk kez verilen vegelenekselleştirilmesi planlanan “Kongre Bildiri Başarı Ödülü” de sahiplerini buldu. Etkinlik, merhum Dr. Zeka Mahirel anısına düzenlenirken, bildirisunumlarında dereceye giren öğrencilere ödülleri, Dr. Mahirel’in eşi ve KKTC’nin saygın hekimlerinden Dr. Tomris Mahirel tarafından takdim edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Öğrenci Dekanlığı ve Tıp Öğrencileri Birliği (NEUMSA) iş birliğinde organize edilen kongre, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da gerçekleştirildi. Farklı ülkelerden tıp öğrencileri ile akademisyenleri Kuzey Kıbrıs’ta bir araya getiren kongre, bilimsel paylaşım ve mesleki gelişim açısından önemli bir platform sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi İrem Ekin Akal’ın piyano dinletisiyle devam etti.

Üç gün süren kongrenin açılış konuşmalarını Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umut Aksoy, Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan, Öğrenci Kongresi Genel Sekreteri Batuhan Bestel ve Tıp Öğrencileri Birliği Başkanı Ömür Yuşa Gök gerçekleştirdi. Kongre kapsamında düzenlenen bilimsel oturumlar, konferanslar ve çalıştaylarda; tıp eğitimi, klinik uygulamalar, teknolojik gelişmeler ve multidisipliner sağlık çalışmaları gibi güncel konular ele alındı. Öğrenciler, akademisyenler ve sağlık profesyonelleri bilgi ve deneyim paylaşımında bulunurken, yeni bilimsel iş birliklerinin geliştirilmesine de katkı sağlandı.

Bilimsel oturumlar, tartışmalar ve çalıştaylar kongreye damga vurdu!

Kongre kapsamında düzenlenen oturumlarda; yapay zekanın tıptaki rolü, ilaç araştırmalarındaki güncel gelişmeler, ötenazi, ilaç geliştirme süreçleri ve nanoteknoloji destekli akıllı ilaç üretimi gibi önemli başlıklar ele alındı. Alanında uzman isimler tarafından gerçekleştirilen sunumlarda, sağlık alanındaki yenilikçi yaklaşımlar ve güncel gelişmeler katılımcılarla paylaşıldı. Kongrenin son gününde düzenlenen çalıştaylarda ise deney hayvanları manipülasyonu, biyokimyasal analizler, beyin hileleri ve trafik kazalarında ilk yardım konuları uygulamalı eğitimlerle işlendi. Böylece katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra pratik deneyim kazanma fırsatı da elde etti.

Prof. Dr. Umut Aksoy: “Gelecekte fark yaratacak olanlar, değişimi izleyenler değil; değişimi yönetenler olacak”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umut Aksoy konuşmasında, bir üniversitenin gerçek gücünün yalnızca fiziki altyapısından değil, üretilen bilgiyi insan hayatına dokunan çözümlere dönüştürebilme kapasitesinden geldiğini vurguladı. Sağlık alanının yapay zeka, genetik bilim, robotik ve kişiselleştirilmiş tedavilerle birlikte hızla dönüşen bir ekosistem haline geldiğini belirten Prof. Dr. Aksoy, “Her gelişme bize aynı şeyi söylüyor: Gelecekte fark yaratacak olanlar, değişimi izleyenler değil; değişimi yönetenler olacak” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin sağlık alanını; bilim, teknoloji, araştırma ve uygulamanın birlikte yürütüldüğü güçlü bir yapı olarak ele aldığını söyleyen Prof. Dr. Aksoy, üniversitenin fakülteleri, hastaneleri ve akademik kadrosuyla sürdürülebilir bir sağlık gücüne sahip olduğunu kaydetti. Sağlık eğitiminin yalnızca sınıfta değil; laboratuvar, klinik ve hastane ortamında geliştiğini ifade eden Prof. Dr. Aksoy, “Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi’nin; sizlere yeni bakış açıları, yeni hedefler ve yeni cesaretler kazandıracağına inanıyorum” dedi.

Prof. Dr. Gamze Mocan: “Tıp eğitimi; merak etmeyi, sormayı, yanılmayı ve yeniden denemeyi öğrenmektir”

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan konuşmasında, kongre kapsamında ilaç araştırmalarındaki son gelişmelerden yapay zekanın tıptaki yerine, nanoteknolojiden biyokimyasal analizlere kadar pek çok güncel ve kritik konunun alanında uzman isimlerin katkılarıyla ele alındığını ifade etti. Ötenazi konusunun da tıp etiği ve sosyolojik boyutlarıyla münazara oturumlarında tartışıldığını belirten Prof. Dr. Mocan, kongrenin teorik ve uygulamalı yönüyle kapsamlı bir programa sahip olduğunu vurguladı.

Tıp eğitiminin yalnızca bilgi aktarımından ibaret olmadığını belirten Prof. Dr. Mocan, “Tıp eğitimi; merak etmeyi, sormayı, yanılmayı ve yeniden denemeyi öğrenmektir” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Mocan ayrıca, kongrenin öğrencilerin düşünen, sorgulayan ve insanlığa fayda üretmeye kararlı iyi hekimler olarak yetişmelerine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Ömür Yuşa Gök: “Geleceğin hekimlerinin mesleki vizyonları güçlenecek”

Yapay zeka, multidisipliner yaklaşımlar ve yenilikçi teknolojilerin sağlık alanında önemli dönüşümler yarattığını belirten Tıp Öğrenci Birliği Başkanı Ömür Yuşa Gök, kongrenin öğrencileri güncel bilimsel gelişmelerle buluşturmayı ve geleceğin hekimlerinin mesleki vizyonlarını güçlendirmeyi amaçladığını söyledi. Kongrenin bilimsel programında yapay zeka, etik, ilaç geliştirme ve eksozom teknolojileri gibi başlıkların yer aldığını kaydeden Gök, etkinliğin öğrencilerin tıbbın değişen ve gelişen yönlerini daha yakından görmelerine katkı sağlayacağını ifade etti.