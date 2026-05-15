“Hükümet maaş ödemeleri için 2 milyar TL borçlanıyor”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin bugün yeni borçlanma adımı attığını belirtti. Barçın, maaş ödemeleri için 2 milyar TL’lik yeni bir borçlanma ihalesine çıkıldığını vurgulayarak, mevcut ekonomik düzenin değişeceğini söyledi.

CTP’ye yöneltilen “Bu borcu nasıl kapatacaksınız?” sorusuna da yanıt veren Barçın, farklı bir ekonomik yaklaşım benimseyeceklerini ifade etti. Üretimin yeniden artırılacağını, kamusal kaynakların halk yararına kullanılacağını belirten Barçın, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Barçın açıklamasında ayrıca, mevcut düzenin değişeceğini ve halkın ekonomik olarak rahatlayacağını belirtti.