Haspolat-Lefkoşa ana yolunda uyuşturucu

Haspolat-Lefkoşa ana yolu üzerinde Perşembe günü yapılan trafik kontrolü sırasında, şüpheli hareketler sergileyen araç sürücüsü M.A. (E-22) ile araçta yolcu olarak bulunan A.A.’nın (E-22) üzerlerinde yapılan aramada, M.A.’nın tasarrufunda yaklaşık 1,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Her iki şahıs tutuklandı.

Mağusa’da hırsızlık

Mağusa’da faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan ve 18 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında müşterilerden tahsil edilen toplam 15 bin 856 TL ile 30 ABD dolarını iş yeri kasasına koymayıp çaldıkları tespit edilen F.G. (K-38) ile H.G. (K-35) tutuklandı.

Dolu’nun ölüm sebebi KOAH, hipertansiyon ve şeker hastalığı

Göçmenköy’de 12 Mayıs’ta hayatını kaybeden 56 yaşındaki Davut Dolu’ya yapılan otopside ise, ölüm sebebinin KOAH, hipertansiyon ve şeker hastalığı sonucu olduğu açıklandı.

Polis Basın Subaylığı, olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.