“Kıbrıs Türk halkı çözüm iradesini korumaktadır”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kazakistan’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi Gayriresmî Zirvesi’ne katılarak konuşma yaptı. “Yapay Zekâ ve Dijital Kalkınma” temasıyla gerçekleştirilen zirvede konuşan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının yıllardır haksız izolasyonlara maruz bırakıldığını belirterek, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki gözlemci üyeliğin önemli bir dayanışma mesajı olduğunu söyledi.

Zirve öncesinde Erhürman, diğer devlet başkanlarıyla birlikte Azret Sultan Müzesi’ni gezdi, ardından Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ni ziyaret etti. Liderler daha sonra aile fotoğrafı çekimine katıldı, Türk Medeniyet Merkezi kapsülünün yerleştirilmesi töreni ile GovTech dijital çözümleri sunumunda yer aldı.

Erhürman’ı zirve öncesinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev karşıladı. Zirveye Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev de katıldı.

“Birlik olan yerde dirlik vardır”

Konuşmasında Türk Devletleri Teşkilatı’nın parçası olmaktan gurur duyduklarını belirten Erhürman, “2022 yılında Semerkant Zirvesi’nde Teşkilat bünyesine gözlemci üye olarak kabul edilmemiz, Kıbrıs Türk halkı açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur” dedi.

Erhürman, “Bu birliktelik, yalnızca diplomatik bir destek değil, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığını gösteren güçlü bir dayanışma mesajıdır. Hoca Ahmet Yesevi’den mülhem söylersek, hepimizin bildiği gibi, birlik olan yerde dirlik vardır” ifadelerini kullandı.

“KKTC önemli bir merkez olma potansiyeline sahiptir”

“Yapay Zekâ ve Dijital Kalkınma” temasının ortak gelecek açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Erhürman, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında daha güçlü iş birlikleri kurulabileceğini söyledi.

Kıbrıs’ın kuzeyinin genç nüfusu, yükseköğretim kapasitesi ve stratejik konumuyla Doğu Akdeniz’de önemli bir merkez olabileceğini ifade eden Erhürman, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, genç ve dinamik nüfusu, yükseköğretim kapasitesi ve stratejik coğrafi konumuyla bu birlikteliğin Doğu Akdeniz ile buluşmasını sağlayabilecek önemli bir merkez olma potansiyeline sahiptir” dedi.

“Yükseköğretim dünyayla kurduğumuz en güçlü köprülerden biridir”

Yükseköğretimin yalnızca ekonomik bir sektör olmadığını vurgulayan Erhürman, “Yükseköğretim aynı zamanda, dünyayla kurduğumuz en güçlü köprülerden biri olarak, Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplumla bütünleşmesini sağlayan itici kuvvetlerden biridir” ifadelerini kullandı.

Ülkede 23 aktif üniversite bulunduğunu belirten Erhürman, 100’den fazla ülkeden yaklaşık 40 bin uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerden gelen öğrenci sayısının da arttığını kaydeden Erhürman, Kazakistan’dan 829, Azerbaycan’dan 466, Kırgızistan’dan 259 ve Özbekistan’dan 152 öğrencinin ülkede eğitim gördüğünü aktardı.

“Kıbrıs Türk halkı haksız izolasyona maruz bırakılıyor”

Konuşmasının önemli bölümünü Kıbrıs sorununa ayıran Erhürman, Kıbrıs Türk halkının yıllardır haksız izolasyonlara maruz bırakıldığını söyledi.

Erhürman, “Bilim, spor, kültür, ekonomi, ticaret, ulaşım ve uluslararası temaslar dahil hayatın tüm alanlarında karşı karşıya kaldığımız kısıtlamalar, bir halkın bir bütün olarak temel insan haklarının sınırlandırılması anlamına gelmektedir” dedi.

2004 Annan Planı referandumunda Kıbrıs Türk halkının çözüm yönünde güçlü irade ortaya koyduğunu belirten Erhürman, dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan ile Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin açıklamalarını hatırlattı.

Erhürman, Kofi Annan’ın “Kıbrıslı Türklerin oyu, onlara baskı uygulamak ve onları izole etmek için herhangi bir gerekçe kalmadığını ortaya koymuştur” sözlerini aktardı.

“Doğu Akdeniz iş birliğinin coğrafyası olmalı”

Kıbrıs’ın kuzeyinin Doğu Akdeniz’de iş birliği açısından önemli bir rol üstlenebileceğini kaydeden Erhürman, “Bizler, bu bölgenin gerilimin ve dışlayıcı politikaların değil; işbirliğinin, karşılıklı saygının, ortak refahın, kalıcı istikrarın ve barışın coğrafyası olması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Enerjiden ulaştırmaya, dijital bağlantısallıktan yükseköğretime kadar birçok alanda geliştirilecek iş birliklerinin yalnızca Kıbrıs’a değil tüm Doğu Akdeniz’e katkı sağlayacağını belirten Erhürman, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde ilişkilerin daha da güçlendirilmesini arzu ettiklerini söyledi.