Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 16-31 Mart devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemde kuruma süt veren 768 üretici için toplam 244 Milyon 779 bin 712.59 TL bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.