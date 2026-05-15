LAÜ’de Cumartesi neşesi yaşandı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından düzenlenen “Neşeli Cumartesiler” etkinlikleri kapsamında LAÜ kampüsünde birçok atölye çalışması düzenlendi.

Eğlenceli oyunların ve çeşitli atölye çalışmalarının yer aldığı Cumartesi programı bu hafta Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu ve Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi-Öğrenci Kulüpleri,’nin katkılarıyla gerçekleştirildi.

“Maske Tasarım Atölyesi”, “Platforum Yapım Atölyesi Yarışması”, “El Baskı Atölyesi”, “Şapka Tasarım Atölyesi” ve “Dünya Dansları Atölyesi” gibi çeşitli atölyelere katılma imkanı bulan öğrenciler, eğlenceli aktivitelerle kampüste neşeli saatler geçirdiler.

Türk ve Dünya Mutfağından ücretsiz yemek ve içecek servisinin yapıldığı ve gün içerisinde çeşitli sahne performanslarının yer aldığı programda “Neşeli Cumartesi Ritimleri Konseri” ve “Yetenek LAÜ Yarışması” da yapıldı.

Etkinlik programı DJ Ahmet Tekin’in performansı ile son buldu.