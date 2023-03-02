Tren kazasında ölü sayısı 57, Kıbrıslı iki gençle ilgili bilgi yok

Yunanistan’da yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu bazı vagonların raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada son belirlemelere göre 57 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ajanslara göre kaza sonucu 6’sı ağır 48 kişinin tedavisinin sürdüğü, 56 kişininse hala kayıp olduğu kaydedildi.

Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kornelios Korneliou yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın Tempi bölgesindeki trajik tren kazasından sonra izleri kaybolan Anastasia Adamidou ve Kyprianos Papaioannou adlı iki genç Kıbrıslının ailelerine şu ana kadar resmî bir bilgi verilmediğini söylesi.

Korneliou, Kıbrıs Büyükelçiliği ile yaptığı telefon görüşmesinde edindiği bilgilere dayanarak, şu ana kadar iki aileye resmî bir bilgi verilmediğini belirterek "DNA örneklerini alan ekibin başkanı ile temas halindeyiz ve sonuçlar henüz çıkmadı" diye ekledi.

Korneliou ayrıca, aldığı bilgilere dayanarak, trajik kazanın ardından Larissa'ya giden ve DNA örneği veren Anastasia Adamidou'nun ebeveynlerinin Yunanistan'dan ayrılmasının beklendiğini, Kyprianos Papaioannou'nun ebeveynlerinin ise orada kaldığını belirtti.

Yetkili ayrıca "Kıbrıs Büyükelçiliği ve Selanik'teki Kıbrıs Başkonsolosluğu'nun DNA testlerinin sonuçlarını beklemek üzere iki gencin aileleriyle sürekli temas halinde olduğunu" açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Kriz Yönetim Merkezi'nin Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ve kendisiyle istişare halinde Atina'daki Kıbrıs Büyükelçiliği ile de temas halinde olduğunu sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü bir başka soruyu yanıtlarken Yunan makamlarının oradaki ailelere psikolojik destek sağlamayı taahhüt ettiklerini söyledi.