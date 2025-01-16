Trafikte 5. ölüm!
Çamlıbel - Yılmazköy Anayolu'nda geçirdiği trafik kazası sonrası ağır yaralanan 81 yaşındaki Özenç Sarp yaşam mücadelesini kaybetti.
Çamlıbel - Yılmazköy Anayolu'nda geçirdiği trafik kazası sonrası ağır yaralanan 81 yaşındaki Özenç Sarp yaşam mücadelesini kaybetti.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Sarp bugün hayatını kaybetti.
Takvimler henüz 16 Ocak tarihini göstermesine rağmen Kıbrıs'ın kuzeyinde 2025 yılında trafikte ölüm sayısı 5'e yükseldi.
Kaza nasıl olmuştu?
Kaza, 14 Ocak günü saat 11.00 sıralarında meydana gelmişti. Çamlıbel - Yılmazköy Anayolu'nda bulunan Kılıçaslan Mevkiinde, 64 yaşındaki Ahmet KURTUL yönetimindeki HR 010 plakalı araç ile 84 yaşındaki Reşat Sarp yönetimindeki PR 129 plakalı salon araçları çarpışmıştı.
Kazada sonrası PR 129 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 81 yaşındaki Özenç Sarp, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Yürütülen soruşturma kapsamında HR 010 plakalı araç sürücüsü Ahmet Kurtul tutuklanmıştı: