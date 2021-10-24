Trafiğe bir can daha!
Mehmetçik Göleti yakınlarında bu sabah meydana gelen trafik kazasında 30 yaşındaki Mazhar Bozkurt yaşamını yitirdi, 24 yaşındaki Ahmet Çoban ise ağır yaralandı.
Mehmetçik Göleti yakınlarında bu sabah meydana gelen trafik kazasında 30 yaşındaki Mazhar Bozkurt yaşamını yitirdi, 24 yaşındaki Ahmet Çoban ise ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre bugün sabah 06.00 sıralarında Mehmetçik Göleti yakınlarında LC 763 plakalı aracıyla Mehmetçik istikametine doğru seyreden 24 yaşındaki Ahmet Çoban direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan ağaca çarptı.
Kaza sonrası araçta yolcu olarak bulunan 30 yaşındaki Mazhar Bozkurt olay yerinde yaşamını yitirdi.
Araç sürücüsü Ahmet Çoban ise ağır yaralanarak ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, oradaki tedavinin ardından da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Polisin olayla ilgi soruşturması sürüyor.