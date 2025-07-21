Toros, Uzgel’i kabul etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ile CTP Milletvekili Sami Özuslu, bugün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Dış Politikalar Koordinatörü İlhan Uzgel ve CHP Kuzey Kıbrıs Temsilcisi Mustafa Yürükçü’yü kabul etti.

Görüşmede, Kıbrıs çözüm sürecine ilişkin güncel gelişmeler ve iki kardeş parti arasındaki ilişkiler ele alındı. CTP Genel Merkezinde gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.