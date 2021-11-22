Toros: “Kıbrıslılık Kıbrıslıların aidiyetidir”

CTP Milletvekili Fikri Toros, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarına değindi. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 1960’ta Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar tarafından kurulan ortak bir devlet olduğunu söyleyen Toros, öte yandan Cumhurbaşkanı Tatar’ın göreve başladığı günden bu yana Kıbrıs Cumhuriyeti’ni bir Rum devleti olarak tanımladığını söyledi.

Toros “Kıbrıs Cumhuriyeti bir Rum devleti değildir” dedi.

Tatar’ın Kıbrıslı diye bir aidiyet olmadığını söylediğini, “Kıbrıs’ta Türkler ve Rumlar vardır” dediğini kaydeden Toros, bunun çok yanlış olduğunu aslında bir hakaret olduğunu söyledi, “Kıbrıslılık Kıbrıslıların aidiyetidir” dedi.