Türkiye, Mağusa Limanı’na X-Ray tarama cihazı hibe etti, cihaz için “saygı duruşu, İstiklal Marşı ve kurdele kesimi” barındıran bir tören düzenlendi, UBP – YDP – DP Hükümeti tören için 190 bin TL harcadı…

"Gümrük Konularında işbirliği ve Kaçakcılığın Tespiti ve Önlenmesine ilişkin Protokol" kapsamında Türkiye tarafından Kıbrıs’ın kuzeyine hibe edilen X-Ray tarama cihazı için Mağusa Limanı’nda “tören” düzenlendi.

Törene Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bazı bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, Türkiye’den gelen konuklar ve diğer yetkililer katıldı.

Törende “saygı duruşu, İstiklal Marşı ve kurdele kesimi” yapıldı.

Başbakan Üstel törende yaptığı konuşmada, “Ercan Havalimanı’ndan sonra limanlarımızı da çağdaş yapıya kavuşturmak, ülke ekonomisini her geçen gün daha ileriye götürmek için çalışıyoruz” dedi.

TC Ticaret Bakanı Bolat da, “Kıbrıs Türkü’nün hak ettiği refah seviyesine ulaşması için çalışmak ve Kıbrıs Türklerinin uğradığı haksızlığa karşı birlikte mücadele etmek asli görevlerimiz arasındadır” ifadelerini kullandı

Tören için 190 bin TL harcandı

Öte yandan Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre UBP – YDP – DP Hükümeti tören için "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden 190 bin TL harcadı.