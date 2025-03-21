"Toplumun geleceği için eğitimde demokratik ve bilimsel yaklaşım şart!"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), eğitimde başörtüsü konusunda yapılan tüzük değişikliği konusunda Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na çağrı yaptı, “tüzük hemen geri çekilmeli, bu hassas süreçte toplumun tüm kesimlerini dinlemeye, öğretmen sendikalarından sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm paydaşlarla yapıcı diyalog kurulmalı” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden konu hakkında yapılan açıklamada, toplumun geleceği için eğitimde demokratik ve bilimsel yaklaşımın şart olduğu vurgulandı, “Laik, bilimsel ve kapsayıcı eğitim ilkelerinden taviz vermeden; Kıbrıs Türk toplumunun sosyal değerlerine saygılı, barışçıl bir eğitim modelini savunmaya devam edeceğiz” denildi.

İşte açıklama:

Halkımızın geleceğini doğrudan etkileyen eğitim politikalarının belirlenmesi, ancak geniş katılımlı istişare süreçleriyle ve tüm paydaşların görüşleri dikkate alınarak mümkün olabilir. Öğretmenler Yasası’nın öngördüğü gibi, eğitimde atılacak adımlar Teknik Kurul çerçevesinde yürütülmesi zorunludur. Bu süreç dışında atılacak adımlar ise toplumsal uzlaşıyı zedeleyebilir, eğitim sistemimizi kutuplaşma riskiyle karşı karşıya bırakabilir.

Bilim ve demokrasi eğitimin temelidir

Eğitim, toplumların gelişiminin en kritik dinamiğidir. Bu nedenle, bu alandaki her düzenleme; bilimsel veriler ışığında, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla hayata geçirilmelidir. Öğrencilerimizin, velilerin ve eğitim emekçilerinin talepleri göz ardı edilerek oluşturulan politikalar, toplumsal barışa ve eğitimin evrensel değerlerine zarar verecektir.

Çağrımız: Diyalog, uzlaşı ve ortak akıl

Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu’nu, yayınladığı tüzüğü hemen geri çekmeye, bu hassas süreçte toplumun tüm kesimlerini dinlemeye, öğretmen sendikalarından sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm paydaşlarla yapıcı diyalog kurmaya davet ediyoruz. Çocuklarımızın geleceği, tek taraflı kararlarla değil; ancak demokratik tartışma platformlarında şekillenmelidir.

Özgürlükler ve çocuk hakları için adil adımlar

Eğitimde atılacak her adım, çocuk hakları ve özgürlükler temelinde, toplumun ortak aklına dayanmalıdır. CTP olarak, laik, bilimsel ve kapsayıcı eğitim ilkelerinden taviz vermeden; Kıbrıs Türk toplumunun sosyal değerlerine saygılı, barışçıl bir eğitim modelini savunmaya devam edeceğiz.

Dayatma değil, diyalog!

Sayın Bakan, dayatmacı ve demokratik olmayan uygulamalardan derhal vazgeçerek, toplumun sesine kulak verin. Eğitimi siyasi çekişmelerin değil, uzlaşının alanı kılmak için tüm tarafları masaya çağırın, laik ve bilimsel eğitime bağlı kalın. Sorumluluk sizdedir.