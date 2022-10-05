"Toplam 6295 test yapıldı, 437 pozitif vakaya rastlandı"
Covid-19 haftalık genel durum ( 28-09-2022- 04-10-2022) açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre toplam 6295 test yapıldı, 437 pozitif vakaya rastlandı
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Covid-19 haftalık genel durum ( 28-09-2022- 04-10-2022) açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre toplam 6295 test yapıldı, 437 pozitif vakaya rastlandı
28-09-2022- 04- 10 -2022 tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 6295 olup, 437 pozitif vakaya rastlanmıştır.
28- 09- 2022- 04-10 -2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 6295
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 437
Kaybedilen Hasta:
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