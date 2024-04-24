“TMK tarafından neticelendirilmiş 200’e yakın başvuru için 68 Milyon Sterlin ödenecek”

Başbakan Ünal Üstel, Taşınmaz Mal Komisyonu tarafından 2020 yılı sonuna kadar tazminat kararıyla neticelendirilmiş ve ihtilaf içermeyen toplam 200’e yakın başvuru için yaklaşık 68 milyon sterlin ödeneceğini açıkladı.

Üstel, söz konusu tazminat bedellerinin ödenmeye başladığını ve tamamının 2-3 ay içerisinde ödeneceğini söyledi.

Ercan Havalimanı’nda açıklamalarda bulunan Ünal Üstel, fonlar ve Merkez Bankası ile yapılan bir çalışmayla, Taşınmaz Mal Komisyonu tarafından 2020 yılı sonuna kadar tazminat kararıyla neticelendirilmiş ve ihtilaf içermeyen toplam 200’e yakın başvuru için yaklaşık 68 milyon sterlin ödeneceğini açıkladı.

Söz konusu tazminat bedellerinin ödenmeye başladığını ve tamamının 2-3 ay içerisinde ödeneceğini söyleyen Üstel, “Taşınmaz Mal Komisyonu’nun, uluslararası hukuk kriterleri çerçevesinde, etkin bir iç hukuk yolu olarak çalıştırılması konusunda kararlı duruşumuzu sergilemeye devam edeceğiz” dedi.