TİKA, Ekvator Ginesi'nde ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda kolisi ulaştırdı

Türkiye'nin Malabo Büyükelçiliği, Malabo Müslüman Topluluğu, Mount Zion Kilisesi, Malabo Ruh Sağlığı Hastanesi, Lampert Yetimhanesi ve 2NK Vakfı işbirliğiyle düzenlenen program kapsamında, gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan paketler, 300 ihtiyaç sahibi aileye teslim edildi.

Gıda paketlerinin dağıtım törenlerine, Türkiye'nin Malabo Büyükelçisi Ahmet Ergin, TİKA Yaounde Koordinatörü Melih Çağatay Artunay, Müslüman ve Hristiyan toplum liderleri, 2NK Vakfı yöneticileri katıldı.

Dağıtım töreninde konuşan Büyükelçi Ergin, ramazanın sadece kutsal bir zaman dilimi değil, sofrayı paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı dönem olduğunu vurguladı.

Ergin, bu mübarek ayda paylaşmanın, toplumun birlik ve beraberliğini güçlendirdiğini belirtti.

TİKA'nın insani yardım faaliyetiyle, Malabo'daki engelliler, yaşlılar ve yoksul ailelere destek verilmesinin yanı sıra iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin pekiştirilmesi amaçlanıyor.