Tibuk: “Eğitim ve Bilim Vakfı girişimimize gerekçesiz ret verildi”

Kıbrıs’ın kuzeyinde bir grup iş insanı tarafından kurulması planlanan, eğitim ve bilim odaklı bir vakıf projesinin Vakıflar İdaresi tarafından reddedildiği belirtildi.

Net Holding tarafından yapılan açıklamada, Vakıflar İdaresi’nin ret kararında herhangi bir gerekçe sunulmadığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk öncülüğünde yaklaşık iki yıl süren bir hazırlık sürecinin ardından, bilim, sanat, çevre ve eğitim alanlarında faaliyet göstermesi planlanan bir vakıf için Vakıflar İdaresi’ne resmî başvuruda bulunuldu.

Başvuru sürecinde, Vakıflar İdaresi’nin hukuki talepleri doğrultusunda vakıf senedinde çeşitli revizyonlar yapıldığı, yapılan son düzenlemeler sonrası metnin eksiksiz ve uygun olduğu yönünde başvuru sahiplerine bilgi verildiği de iddia edildi.

Ancak 27 Mayıs 2024 tarihli Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla, vakıf başvurusunun gerekçe gösterilmeksizin reddedildiği öne sürüldü. Kararın başvuru sahiplerine sözlü olarak iletildiği aktarıldı.

Tibuk: “Anlam veremiyoruz”

Besim Tibuk, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, alınan karara anlam veremediklerini ifade ederek şunları kaydetti:

“Hiçbir yasal gerekçe sunulmadan ve şeffaf bir açıklama yapılmadan, tümüyle hayır amaçlı bir projenin reddedilmesi bizleri son derece üzmüştür. Bu karar, yalnızca şahsıma değil; bu ülkenin gençlerine ve eğitim geleceğine karşı alınmış bir karar niteliğindedir.”

Tibuk ayrıca, vakıf kurma girişiminden resmî olarak çekildiklerini ve bu kararlarını Vakıflar İdaresi’ne yazılı olarak bildirdiklerini duyurdu.

“Vakıflar İdaresi’nden açıklama bekleniyor”

Vakıf başvurusunun neden reddedildiğine dair Vakıflar İdaresi’nden şu ana dek herhangi bir resmî açıklama yapılmadı. Sürecin gerekçesiz sonuçlanması ve kamuoyuna bilgi verilmemesi, açıklamada eleştirilen noktalar arasında yer aldı.