TFSF ile KKTC fotoğraf dernekleri tanışma toplantısı gerçekleştirdi

Kıbrıs’ın kuzeyindeki fotoğraf dernekleri ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) çevrimiçi tanışma toplantısı düzenledi.

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği’nden verilen bilgiye göre, toplantıda, tanışma yanında güçlü bir iletişim ağı oluşturmak da amaçlandı.

Toplantıya ülkemizden Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER), Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği (KIFSAD), Diyafram Fotoğraf Sanatı Derneği (DİFSAD) ve Girne Fotoğraf Derneği (GİFDER) katıldı.

Toplantıda, fotoğraf sanatı çalışmaları, derneklerin mevcut yapısı, beklentileri ve TFSF'nin faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımı yapıldı; TFSF ve KKTC fotoğraf dernekleri arasında kurulacak iş birliği görüşüldü.