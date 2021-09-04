Test eziyeti

Hükümetin Covid-19 testlerine dair yarattığı kaos devam ediyor. Test konusundaki sıkıntılar hala sürerken, vatandaşların test yaptırmak için sıcak altında uzun kuyruklar oluşturduğu da sosyal medyada gündem oldu. Test merkezlerinin azalmasıyla birlikte, vatandaşlar test yapan merkezler önünde kuyruk oluşturmaya başladı.

Öte yandan yeni test kararları ile birlikte günlük test sayılarındaki büyük düşüş de devam ediyor. Dün açıklanan rakamlara göre yapılan günlük test sayısı 7790’da kaldı. Geçtiğimiz hafta Cuma günü ise bu rakam iki katından fazla, 18.207 idi.