“Teslimat” ve “Kısmet”in galası yapılıyor

Kıbrıs Türk Sineması’nı uluslararası alanda başarıyla temsil eden “Teslimat” ve “Kısmet” adlı kısa filmlerin galası 25 Mayıs Çarşamba akşamı halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Gala saat 20:00’de Küçük Kaymaklı Cineplex’te yer alacak.

Doğuş Özokutan’ın yazıp yönettiği, yapımcılığını Vasvi Çiftcioğlu’nun üstlendiği “Teslimat” adlı kısa film, dünya prömiyerini yaptığı Kasım 2020’den bu yana, 15 ülkede 60 uluslararası festivalde gösterildi.

Çekimleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), post prodüksiyonu ise Kültür Dairesi’nin maddi katkılarıyla tamamlanan “Teslimat”ın İtalya’dan “İzleyici Ödülü”, Porto Riko’dan “En İyi Kısa Film” ve “En İyi Aktör”, İspanya’dan “En İyi Sosyal İçerikli Kısa Film”, “En İyi Uluslararası Kısa Film”, “En İyi Aktör” ve “En İyi Kısa Film”, ve ABD’den “En İyi Aktör” ödülü olmak üzere toplam sekiz uluslararası ödülü bulunuyor.

İki kez Amerikan Akademi Ödülleri (OSCAR) için, sekiz kez de İspanyol Akademi Ödülleri (GOYA) için ön eleme yapan festivallerde yarışan Teslimat, GOYA’ya akredite festivallerden ödül kazanan ilk ve tek Kıbrıs Türk filmi olma özelliğini taşıyor. Başrolünü İzel Seylani’nin oynadığı film, kızının ameliyat masraflarını karşılamak için, bir grup mültecinin hayatını riske atan bir şoförün hikayesini anlatıyor.

Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftcioğlu’nun birlikte yönettiği, başrolünü Deniz Çakır, Osman Ateş ve Mehmet Kumser’in paylaştığı “Kısmet” adlı kısa film ise, 43 ülkede gösterildi ve pek çok festivalde “İzleyici Ödülü”ne aday gösterildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda 2018 yılında çekilen ve galası pandemi nedeniyle ertelen Kısmet, Brezilya’dan “İzleyici Ödülü” kazanmıştı.

Ölünce yakılmayı vasiyet eden bir adamın, karısı ve oğlunu imkânsız bir görevle baş başa bırakmasını konu alan “Kısmet”, Kasım 2018’de, İngiliz Akademi Ödülleri (BAFTA) için ön eleme yapan Leeds Uluslararası Film Festivali’nde de “İzleyici Ödülü”ne aday gösterildi. “Kısmet”, BAFTA’ya akredite bir festivalde yarışan ilk ve tek Kıbrıs Türk yapımı film olma özelliğini taşıyor.