“Teslimat” sekiz festivale daha seçildi

Kıbrıs Türk yapımı “Teslimat” isimli kısa film, Eylül ayı içinde, aralarında Latin Amerika’nın en büyük kısa film festivali “Shorts México”nun da bulunduğu 8 uluslararası festivalde daha yarışacak.

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın, yapımcılığını Vasvi Çiftcioğlu’nun üstlendiği “Teslimat”, Eylül ayında Meksika, Ekvator, İspanya, Bulgaristan, ABD ve İtalya’da gösterilecek.

Çekimleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), post prodüksiyonu ise Kültür Dairesi’nin katkılarıyla yapılan “Teslimat”ın dünya prömiyerini yaptığı Kasım 2020’den bu yana gösterildiği ülke sayısı 10’a, seçildiği uluslararası festival sayısı ise 31’e yükselecek.

Başrolünde İzel Seylani’nin yer aldığı kısa film, bugüne kadar, İtalya, İspanya ve Porto Riko’dan 5 uluslararası ödül kazandı.



“GÜMÜŞ İGUANA” İÇİN YARIŞIYOR

“Teslimat”, Ekvator’da bu yıl 7’ncisi düzenlenen “Festival Internacional de Cine de Guayaquil” adlı festivalin uluslararası yarışma seçkisinde yer alıyor. Ekvator’un en büyük şehri Guayaquil’de 16-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalde, kısa filmler “Gümüş İguana” ödülü, uzun metrajlı filmler ise “Altın İguana” ödülü için yarışacak.



“SHORTS MÉXİCO”NUN ULUSLARARASI SEÇKİSİNDE

“Teslimat”, Meksika’da bu yıl 1-31 Eylül tarihleri arasında 16’ıncısı düzenlenen “Festival Internacional De Cortometrajes De México” adlı festivalin uluslararası seçkisine girmeyi de başardı. Kısa adı “Shorts México” olan festival, Latin Amerika’nın en büyük kısa film festivali olarak biliniyor. “Teslimat” Meksika’nın başkenti Meksiko’da düzenlenen festival çerçevesinde 27 Eylül’de gösterilecek. Festival bu yıl, Covid 19 önemleri sebebiyle hem yüz yüze hem de çevrimiçi gösterimlere ev sahipliği yapacak.



İSPANYA’DA ÜÇ FESTİVALE DAHA SEÇİLDİ

“Teslimat”, Eylül ayı içerisinde İspanya’da üç festivalde daha gösterilecek, böylece bu ülkede gösterildiği festival sayısı 13’e yükselecek. Teslimat’ın bu ülkedeki ilk durağı bu yıl 10’uncusu düzenlenen “Riurau Uluslararası Film Festivali” olacak.

“Teslimat”, Valensiya Özerk Bölgesi’ndeki festival çerçevesinde 11 Eylül akşamı açık hava sinemasında gösterilecek. “Teslimat” 27 Eylül akşamı ise, İspanya’nın Cantabria Özerk Bölgesi’nde bu yıl 11’incisi düzenlenen “Festival Internacional De Cine De Piélagos” adlı festivalde gösterilecek. “Teslimat”ın İspanya’daki son durağı ise Katalonya Özerk Bölgesi’nde bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilen “Terra Gollut Film Festivali” olacak. 24 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festival sosyal içerikli filmlere yer veriyor.



ABD, BULGARİSTAN VE İTALYA’DA DA YARIŞACAK

“Teslimat”, Eylül ayı boyunca ABD, İtalya ve Bulgaristan’daki çeşitli festivallerde de yarışacak.

“Teslimat”, Bulgaristan’da bu yıl 16-19 Eylül tarihleri arasında 19’uncusu düzenlenen “Uluslararası Kızıl Haç ve Sağlık Filmleri” adlı festivalin resmi seçkisine girdi.

Kısa film İtalya’da ise bu yıl 18-25 Eylül tarihleri arasında 10’uncusu gerçekleştirilecek olan “Visioni Corte Uluslararası Film Festivali”nde yarışacak. Lazio bölgesinde yer alan festival gösterimi ile birlikte “Teslimat”ın İtalya’da gösterildiği festival sayısı beşe yükselecek.

Teslimat, Eylül ayında ABD’de de beşinci kez gösterilecek. “Teslimat”, Michigan eyaletinde 15-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Soo Film Festivali”nin uluslararası yarışmasında yer alıyor. Bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen festival çerçevesinde Teslimat’ın gösterimi 19 Eylül akşamı yapılacak.