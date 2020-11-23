 “Teslimat” İspanya’da finalist

Kıbrıs Türk yapımı kısa film “Teslimat”, uluslararası festival yolculuğuna önemli festivallerle devam ediyor. Yönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın üstlendiği “Teslimat”, binlerce başvuru arasından İspanya’da yer alan iki festivalde finalist olmayı başardı. “Teslimat” İspanya’daki ilk gösterimini, İspanyol Akademi Ödülleri’ne (GOYA) akredite, ülkenin en prestijli sinema etkinliklerinden “Festival de cine de Zaragoza” adlı festivalde yapacak.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) maddi katkısıyla çekilen ve festival yolculuğuna geçen hafta dünyaca ünlü Torino Film Festivali ile başlayan, “Teslimat”, bu hafta İspanya’da önce “Festival de cine de Zaragoza” ve ardından “Festival Internacional de Cortometrajes Cineculpable”de finalist olarak yarışacak.

İspanya prömiyeri “GOYA”ya akredite Zaragoza’da…

“Teslimat”, İspanya’daki ilk gösterimini, İspanyol Akademi Ödülleri’ne (GOYA) akredite “Festival de cine de Zaragoza” adlı festivalde yapacak. İspanya’nın Aragon otonom bölgesinin başkenti Zargoza’da bu yıl 25’incisi gerçekleştirilecek olan festival, 20 Kasım’da başladı ve 28 Kasım’da sona erecek. Kısa adı “Cine Zaragoza” olan festival, bölgede yapılan en önemli festival. Festivale bu yıl dünya genelinden 2 bine yakın film başvurdu. “Teslimat” festivalin “Otras Miradas” (Başka Bakışlar) adını verdiği uluslararası seçkide yer alan 27 finalistten biri. Covid 19 pandemisi nedeniyle bu yıl sinema gösterimleri ve söyleşiler yanında çevrimiçi etkinlere de yer veren festival, “Teslimat”ın yönetmeni Doğuş Özokutan ve ana yapımcısı Vasvi Çiftcioğlu ile de filmleri hakkında telekonferans yöntemiyle mülakat yaptı.

Aynı haftada ikinci İspanya gösterimi…

“Teslimat”, aynı hafta içinde İspanya’da ikinci bir gösterim daha yapacak. Bu yıl 23’üncüsü organize edilen “Festival Internacional de Cortometrajes Cineculpable” adlı festivalin finalist filmlerinden biri olmayı başaran “Teslimat”, 24 Kasım’da bu festivalde gösterilecek. “Teslimat” İspanya’nın Castellón bölgesinde yer alan “Villa Real” şehrinde organize edilen festivalin uluslararası seçkisinde yer alan 25 finalist filmden biri.

Kızının tedavi masraflarını karşılamanın tek yolunun bir grup mültecinin hayatıyla kumar oynamak olduğuna inanan bir şoförün hikayesini anlatan “Teslimat”ın başrolünde İzel Seylani var. Filmde Affet Aksakallı, Hulusi Özoğul, Neşet Haydaroğulları, Arda Aysın Sakallızade, Laura Albasha, Murat Vaiz ve Dilay Seylani’nin yanı sıra Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’na mensup pek çok oyuncu rol aldı.