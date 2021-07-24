“Teslimat” GOYA Seçmeli Elche’den birincilikle döndü

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın yaptığı “Teslimat” adlı kısa film, İspanyol Akademi Ödülleri (GOYA) için ön eleme yapan 44’üncü Elche Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali’nden “En İyi Uluslararası Kısa Film” ödülünü kazandı.

Ödül, İspanya’nın en eski festivallerinden biri olan Elche tarafından animasyon, belgesel ve kurmaca film kategorilerinde yarışan yabancı filmlere verilen “en büyük ödül” olarak nitelendiriliyor.

“‘Teslimat’, GOYA’ya akredite festivalden ödül kazanan ilk Kıbrıs Türk yapımı kısa film oldu”

Çekimleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), post prodüksiyonu ise Kültür Dairesi’nin maddi katkılarıyla yapılan “Teslimat”, GOYA’ya akredite bir festivalden ödül kazanan ilk Kıbrıs Türk yapımı kısa film oldu. İspanya’da sınırlı sayıda festivalin GOYA’ya akreditasyonu bulunuyor. Elche, Teslimat’ın resmi seçkisine girmeyi başardığı GOYA’ya akredite dördüncü festivaldi. Başrolünde İzel Seylani’nin yer aldığı kısa film, dünya prömiyerini yaptığı Kasım 2020’den bu yana 19 uluslararası festivalin resmi seçkisine girmeyi başardı ve toplam dört ödül kazandı. Ana yapımcılığını Vasvi Çiftçioğlu’nun üstlendiği film, 2020 yılının ocak ayında Çamlıca köyünde çekilmişti.



İspanya'nın en önemli festivallerinden biri...

Valensiya Özerk Bölgesi’nde yer alan 220 bin nüfuslu Elche şehrinde düzenlen ve uluslararası alanda “Festival Internacional de Cine Independiente de Elche” olarak bilinen festival, İspanya’nın en prestijli sinema etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu yıl da dünya genelinden binlerce kısa film başvurusu alan festival “Teslimat”ı kurmaca kategorisindeki yarışma için seçmişti. Festival, “kurmaca”, “animasyon”, “belgesel”, “mobil” ve “Valensiya özel” adlı kategorilerde yarışmalar düzenledi.

Kısa adı FICIE olan ve “Mediterráneo” adlı vakıf tarafından bu yıl 16-23 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen festivaldeki film gösterimleri ülkedeki Kovid-19 protokollerine uygun olarak sinema salonlarında gerçekleştirildi.