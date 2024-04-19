Telsim Freezone 10’uncu Liselerarası Müzik Yarışması’nda kazanan Namık Kemal Lisesi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde düzenlenen Telsim Freezone 10. Liselerarası Müzik Yarışması dün yapılan finalle tamamlandı.

En büyük ödül olan stüdyo kaydı ve klip ödülünü, “En İyi Orkestra” ödülüyle Namık Kemal Lisesi kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Freezone yarışmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun ve Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz birer konuşma yaptı.

Sunuculuğunu Eda Kandulu ve Yaşar Köroğlu’nun birlikte yaptığı 10. Liselerarası Müzik Yarışması’nda, müzisyen Erkan Erzurumlu, yorumcu ve besteci Fikri Karayel, KKTC CSO keman sanatçısı Miray Çakır, perküsyonist/Lefkoşa Belediye Orkestrası sanatçısı Oytun Küskü ve müzisyen Ziya Başkal juri koltuğunda yer aldı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen yarışmaya, 25 liseden toplam 29 grup katıldı. BRT2’den canlı yayınlanan yarışmada juri değerlendirmesi sırasında sorumlu müzik öğretmenleri 2 farklı grup oluşturarak sahneye çıktı.

Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nda bu yıl bir ilke daha imza atılarak KKTC’de ilk kez bir yarışmada 5G teknolojisi kullanıldı. Jüri, yarışmacıların online değerlendirmesini 5G teknolojisi üzerinden gerçekleştirdi.

Sonuçlarını Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’ın açıkladığı, Telsim Freezone 10. Liselerarası Müzik Yarışması’nda dereceye girenler şu şekilde sıralandı:

“En Süper Cool Okul Ödülü: Türk Maarif Koleji, En Süper Seyirci Ödülü: Adil Özyapıcı, Ekrem Yeşilada Özel Ödülü: Zeynep Naz Beyaz/Necat Britisih Koleji

En İyi Kız Solist: 1. Leyla Turcan/Necat British College, 2. Neriman Uskuri/Yakın Doğu Koleji, Melin Emel/Türk Maarif Koleji

En İyi Erkek Solist: 1. Abdurrahman Erkal/Lefkoşa Türk Lisesi, 2. Berat Rakibet/Polatpaşa Lisesi 3.Deniz Ege Kasapoğlu/ Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi- Grup Diminished

En İyi Bass Gitar Performansı: Ahmet Tevfik Örs/Namık Kemal Lisesi

En İyi Gitar Performansı: Deniz Derviş Bağ/Polatpaşa Lisesi, Ege Akyüz/ Bülent Ecevit Anadolu Lisesi

En İyi Yaylı Ve Nefesli Enstrüman Kategorisi Performansı: Dide Pazar/20 Temmuz Fen Lisesi

En İyi Vurmalı Enstrüman Kategorisi Performansı: Efe Şehitoğlu/Namık Kemal Lisesi, Halil Tokay/Levent Koleji

En İyi Tuşlu Enstrüman Kategorisi Performansı: Hüseyin Madali/Namık Kemal Lisesi

En İyi Sahne Performansı: Doğu Akdeniz Doğa Koleji, Değirmenlik Lisesi Grup 1

En İyi Orkestra: 1. Namık Kemal Lisesi, 2. Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Grup Diminished, 3. Necat British Koleji”

Dereceye giren öğrenciler ödüllerini, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’ın elinden aldı.