‘Tekneden atlarken motor pervanesine takılan 1 göçmen ağır yaralı’

Gaziveren sahiline dün gece yarısı, 11:10 raddelerinde çıkan 6 düzensiz göçmen ve göçmenlerin kanunsuz girişinde işbirliği yaptığı tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

Polis, göçmenlerin tekneden denize atlayarak sahile çıktıkları sırada aralarından birinin muhtemelen teknenin motor pervanesine çarparak ağır şekilde yaralandığının da tespit edildiğini açıkladı.

Ağır şekilde yaralanan göçmenin, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı belirtildi.

Olay polis bültenine şöyle yansıdı

“11.10.2022 tarihinde, saat 0010 sıralarında, düzensiz göçmen taşıyan bir teknenin Gaziveren sahil şeridinde yaklaşarak, içerisinde bulunan göçmenlerin tekneden denize atlayarak sahile çıktıkları ve aralarında bulunan bir göçmenin tekneden atladığı sırada muhtemelen teknenin motor pervanesine çarparak ağır şekilde yaralandığı tespit edilmiştir.

Toplam 6 erkek düzensiz göçmen tutuklanırken, olay sonucu ağır şekilde yaralanan bir erkek göçmen ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Operasyon kapsamında ayrıca, söz konusu düzensiz göçmenlerin, onaylanmış liman olmayan bir sahil şeridinden KKTC’ye kanunsuz olarak girişlerinde işbirliği yaptıkları tespit edilen 4 kişi tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.”