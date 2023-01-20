Teknecik’teki üniteler yine arızalandı, elektrik kesintileri arttı

Geçtiğimiz hafta ülke genelinde meydana gelen 1’er saatlik dönüşümlü kesintilere neden olan Teknecik Elektrik Santrali’ndeki ünite arızası tekrarladı, dün geceden bu yana pek çok bölgede dönüşümlü elektrik kesintileri yaşandı.

YENİDÜZEN’e konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, geçtiğimiz hafta tamir edildiği açıklanan 2 ünitenin tekrardan arızalandığını, tamirat çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Paşa, Teknecik’e Lefkoşa’dan da ekipleri yönlendirdiklerini belirterek, çalışmaların sürdüğünü belirtti; önümüzdeki saatlerde detaylı açıklamanın yapılacağını ifade etti.

Anımsanacağı üzere geçtiğimiz hafta, Teknecik’teki 2 ünite ve 1 dizel jeneratörde arıza meydana gelmiş, yaklaşık 3 gün boyunca ülke genelinde 1’er saatlik dönüşümlü kesintiler meydana gelmişti. Benzer bir durum, geçtiğimiz yıl da yaşanmış, günlerce dönüşümlü kesintiler gerçekleşmişti.