TDP’nin yeni Genel Sekreteri Mine Atlı oldu

Genel seçimin ardından istifalarla sarsılan TDP’de yeni MYK ve Genel Sekreter belirlendi.

Yapılan Parti Meclis’i toplantısında TDP’yi genel kurula götürecek olan Genel Sekreter Mine Atlı olarak belirlendi.

Yeni MYK ise şu isimlerden oluştu:

1- Redif Ekinci

2- Doğa Yalçın

3- Erdoğan Bekiroğlu

4- Siber Aybar

5- İlknur Işıl Türkmen

6- Çelen Çağansoy

7- Mustafa Karadayı

8- Nalan Ersümer

9- Hasan Umur