Simay Sergın'ın ilk kişisel sergisi pazartesi açılıyor
Sanatçı Simay Sargın'ın ilk kişisel sergisi “Yeşil”, 1 Haziran Pazartesi İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi'nde ziyarete açılacak.
Küratörlügünü İpek Denizli'nin yaptığı serginin açılışı pazartesi günü 18.30'da yapılacak. Sergi, kız çocuklarının eğitim hakkı, kadın hakları ve figüratif anlayışla yapılmış eserlerden oluşuyor.
