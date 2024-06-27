TC Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı.



TCMB, politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

Böylece Banka, üst üst üçüncü toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmemiş oldu.



Piyasaların beklentisi de faizin sabit tutulacağı yönündeydi ancak mevduat faizlerindeki dalgalanmaların ardından bazı adımların atılabileceğini bildirdi.

TCMB, likidite gelişmelerinin yakından izlendiğini belirterek, sterilizasyon araçlarının gerekirse çeşitlendirileceğini vurguladı.

Merkez Bankası, mart ayında sürpriz bir kararla politika faizini yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltmişti.