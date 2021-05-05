Tatar’dan yeni “pasaport” savunması

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, farklı maksatlarla pek çok vatandaşımızın “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliği ile pasaportunu aldığını, ama, bunun KKTC vatandaşlarının “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı oldukları anlamına gelmediğini iddia etti.

Tatar, 1960 yılında doğan bir kişi olarak, diğer herkes gibi o dönemin yasal uygulamaları gereğince kendisinin de “Kıbrıs Cumhuriyeti” doğum belgesine sahip olmasının doğal olduğunu, bu konudaki kararının o doğum belgesinin iptal edilmesi yönünde olduğunu ifade etti.

Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu 2000 yılında henüz barikatlar açılmadan önce aldığı yönündeki iddialara ise bir yanıt vermedi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’ye ve şahsına “büyük bir operasyon” başlatıldığını da iddia etti.

Tatar, Kıbrıs Türklerin izolasyonları aşmak, seyahat edebilmek, sağlık sorunlarını aşabilmek, yurt dışında öğrenim görebilmek ve daha birçok maksatlarla 'Kıbrıs Cumhuriyeti' kimliği ile pasaportunu aldığını söyledi.

Tatar, kendisinin hangi gerekçe ile pasaport ya da kimlik aldığına dair bilgi vermedi. “KKTC vatandaşlarının 'Kıbrıs Cumhuriyeti' vatandaşı oldukları anlamına gelmez” diyen Tatar, bu durumun Rum zihniyetinin dayatmasının bir sonucu olduğunu da ifade etti.

“Bu zihniyet şimdi de bunu siyasi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalışmaktadır, bu kabul edilemez bir durumdur” diyen Tatar, şunu söyledi:

“Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği veya pasaportu alanların Rum Yönetimi ile herhangi bir vatandaşlık bağı olmadığı gibi, bu insanlar kendi devletleri olan KKTC’de yaşamakta, vatandaşlık görevlerini KKTC devletine karşı yerine getirmektedir.”