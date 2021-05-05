“Niye aldınız, niye iade edeceksiniz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuna sahip olduğunu doğruladı, “Bir yöntemi varsa iade edeceğim” dedi.

Ana muhalefet lideri, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’dan bu açıklamaya yanıt geldi:

Sn. Tatar, "bir yöntemini bulursa" kimliğini/pasaportunu iade edeceğini söylemiş. Bu hepimiz gibi sizin de bireysel hakkınız. Başka bir siyasi anlam yüklüyorsaydınız niye aldınız? Siyasi anlam yüklemiyor ve bir hak olarak görüyorsanız niye iade edeceksiniz?

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada, “Ben 1974’ten önce doğdum, var ama kullanmadım. Bir yöntemi varsa iade edeceğim” ifadelerini kullandı.

Anastasiadis'in lütfü değil

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ayrıca, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunun tek tek Kıbrıslı Türklerin bireysel hakkı olduğunu anımsattı.

Erhürman devamla şunları söyledi:

"Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu" tek tek Kıbrıslı Türklerin bireysel hakkıdır. Sn. Anastasiadis'in lütfu değil. Kurulacak olan federasyonda egemenliği siyasi eşitlik temelinde paylaşma da Kıbrıslı Türklerin toplumsal hakkıdır. O da Sn. Anastasiadis'in lütfu değil. Sapla samanın iyice karıştırıldığı bir dönemdeyiz."