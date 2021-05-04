Anastasiadis’ten Tatar’a yanıt: “Kıbrıs kimliğine, pasaportuna sahip 97 bin Kıbrıslı Türk utanmalı mı?”

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’ın “Anastasiadis, KKTC vatandaşlarına ‘vatandaşlarımız’ diyerek halkımıza hareket etti” sözlerine Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’ten “Kıbrıs kimliğine, pasaportuna sahip 97 bin Kıbrıslı Türk utanmalı mı?” yanıtı geldi.

Anastasiadis’in açıklaması şöyle:

“Cenevre zirvesi sırasında geliştirdikleri argümanlardan biri de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortak kurucuları oldukları yönündeydi. Öte yandan, Kıbrıslı Türklere kendi vatandaşlarım olarak adlandırdığım için hakaret ettiğimi düşündüğünü belirtti. Ona sormak istediğim bir şey var: Kıbrıs kimliğine, pasaportuna sahip 97 bin Kıbrıslı Türk utanmalı mı? Kıbrıs kimlik kartı veya Kıbrıs pasaportu olan arkadaşları ne kadar utanması gerekir? Tartışmalara karışmak istemiyorum ama sabrın da sınırı var."