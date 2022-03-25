Tatar'a açık çağrı: Beslediğin danışmanlarının arkasına saklanma

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a açık çağrı yaptı, "Beslediğin danışmanlarının arkasına saklanma, bize söyleyecek sözün varsa, biat ettiğin Ankara’daki ustandan izin al ve söyle" dedi.



Tatar'ın Kıbrıs Türk toplumunu temsil etmediği belirtilen açıklamada, 'gazete' olarak sunulan bir yayında yer alan saldırılar eleştirildi, "her satırdan sorumlusunuz" dendi.

İşte o açıklama



Adamızın kuzeyinde TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’nin seçimlerimize müdahalesi sonucu cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtulan Sn. Ersin Tatar, toplumdan kopuk bir şekilde saltanat sürerken kendisine gelen eleştirilere yanıt veremeyecek noktadadır ki, beslediği danışmanlarının çıkardığı “Volkan Gazetesi’nde” yurtseverlere saldırtmayı seçmiştir.

TL kullanmadan dolayı yaşanan enflasyonun yarattığı zamların insanımızı bunalttığı gerçeği konusunda hiçbir laf edemeyen Sn. Tatar beslemelerinin yaptığı saldırılarla gündem değiştirmeye çalışmaktadır. Adamızın kuzeyinde iğneden ipliğe her şey zamlanırken, elektrik, ilaç, akaryakıt bulunmazken, ucuz milliyetçilik yapan Sn. Tatar, TC Elçisi ile birlikte şehitlikte kahvaltı yapacak kadar, manevi değerlerle dalga geçer bir noktaya gelmiştir.

Seçim öncesinde “geleceğe yürüyoruz”, “sarayı halka açacağım” diyerek sözler veren Sn. Tatar, Ankara’dan gelen talimatları bir papağan gibi tekrarlamaktan öte, hiçbir adım atmadığı gibi, bütçeden aldığı yüklü ödeneklerle saltanat sürmeyi tercih etmiş ve seçim vaatlerinin yalan olduğu ortaya çıkmıştır.

Kıbrıs Türk toplumunu temsil etmeyen Sn. Tatar bilmelidir ki, danışman olarak beslediklerinin çıkardığı faşist yayın organı Volkan Gazetesi’nde yazılan her satırın sorumlusudur ve bu sözde gazeteye örtülü ödenekten kaç para verdiğini açıklamalıdır.

Sn. Ersin Tatar’a açık çağrımızdır; “beslediğin danışmanlarının arkasına saklanma, bize söyleyecek sözün varsa, biat ettiğin Ankara’daki ustandan izin al ve söyle.”