Tatar: Yemin töreni sonrası görevi Sucuoğlu’na vereceğim

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, diyaloğun başladığını belirtti, hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na vereceğini yineleyerek, yemin töreni sonrasında görevlendirme yapacağını kaydetti.

Tatar, Başsavcı’dan aldığı bilgiye göre; YSK’nın milletvekili isimlerini askıya asmasından 10 gün sonra, Meclis’in toplanacağını, ardından da görevlendirme yapacağını kaydetti.

Birkaç farklı hükümet modelinin konuşabileceğine değinen Tatar, “Nisap sorunu yaşamadan, toplandıkları gün sancı çekmeden yeni hükümetin Meclis’i açabilmesi gerekiyor” dedi.

Tatar, yaptığı görüşmelerde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın 18 vekil ile ana muhalefet görevini üstleneceğine dair izlenim oluştuğunu söyledi.

Tatar, şu anda Faiz Sucuoğlu hükümetinin görevde olduğunu, seçim yasaklarının da yürürlükte olduğunu sözlerine ekledi.

Tatar, siyasi parti başkanlarıyla yaptığı görüşmeleri değerlendirdi, özetle şöyle konuştu: Az önce Başsavcı ile görüştüm. Anayasa’ya göre uygun gördüğüm parti başkanına görevi vermem için Meclis’in yemin töreni sonrasında işbaşı yapması gerekiyor.

Yeni hükümet, yeni Meclis’e sunulabileceği yönünde... İstişareleri başlatarak, süreci başlattım. Kanatın oluşmakta olduğunu gördüm. Öyle görülüyor ki en fazla vekil sayısına sahip olan Sucuoğlu’na görevlendirmeyi yapacağım demiştim. Bu birkaç gün içerisinde YSK’nın isimleri askıya attıktan 10 gün sonra, Meclis’in toplanmasının ardından görevlendirme yapacağım. İçinde bulunduğum koşullarda zaman kaybetmeye gerek yok. Diyalog şu anda başlattım. Sucuoğlu’na bu görevlendirme verilecektir. Şu anda kendisi bir takım temaslar yapacaktır. Tufan Erhürman, 18 vekil ile ana muhalefet görevini üstlenecektir.

Sucuoğlu tüm partilerle istişare edecektir. Herkes bir tahminde bulunabilir ama resmi görevlendirmeyi 15 gün sonra yapabileceğim. İstikrarlı hükümete ihtiyaç vardır. Komitelerin nasıl şekilleneceği, Meclis çalışmalarının nasıl olacağı konuşuluyor. Yapılan, yapılmayanlar bize ipuçları veriyor. Nisap sorunu yaşamadan, toplandıkları gün sancı çekmeden hükümetin Meclis’i açabilmesi gerekiyor.

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