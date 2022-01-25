Ataoğlu: Görev düşerse, sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar ile seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini söyledi, kendilerine herhangi bir görev düşmesi halinde sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerini kaydetti.

Ataoğlu’nun özetle açıklamaları şöyle: Seçim sonrası çok fazla gecikme olmadan, sonuçları değerlendirme şansını bulduk. Bunu değerlendirirken, Seçim Ve Halk Oylaması Yasası ile ilgili de çalışma yapılmasını konuştuk. Önümüzdeki süreçte, manifestoda yer alanları hayata geçmesiyle ilgili kısa sürede hükümetin oluşması, sıkıntıların giderilmesini yorumladık.

Sorumluluktan hiçbir zaman kaçmadık. Herhangi bir görev düşerse, sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz.