Özersay: Yetkili kurullarda değerlendirme yapıp, hükümette yer alıp almayacağımıza karar vereceğiz

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Tatar ile “herhangi bir pozisyon ortaya koyma” şeklinde değil, yalnızca fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi, yeni siyasi durumla ilgili değerlendirme yaptıklarını kaydetti.

Özersay, hükümette yer alıp almayacaklarına yetkili kurullarda yapacakları değerlendirme sonrası karar vereceklerini dile getirdi.

Özersay’ın açıklaması özetle şöyle:

Cumhurbaşkanı daveti olarak ziyarete geldik, yeni siyasi durumla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Herhangi bir pozisyon ortaya koyma şeklinde değil, şunu yaparız, bunu yapmayız şeklinde değil, fikir alışverişinde bulunduk. Milletvekili yemini ile süreç başlayacak. Onun öncesinde gayrı resmi görüşmeler yapılır. Belki süreçleri hızlandırmak açısından yapılıyordur. Somut olarak o yönde ya da bu yönde net bir şey ortaya konulmadı. HP, yetkili olarak toplantılar yeni başladı. Bugün MYK, yarın da muhtemel PM toplantısı olacak. Kendi iç değerlendirmemizi yapmaya yeni başladı.

Yetkili kurullarla değerlendirdikten sonra hükümet içerisinde yer alıp, yer almayacağımıza karar vereceğiz.