Arıklı: 3 partili koalisyon olasılığı görülüyor

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümet modeli olarak 3 partili bir koalisyon olasılığının görüldüğünü belirtti, “İşi oyalayıp, öteleyerek sorunların altında kalan bir hükümet içerisinde yer almayız. Zamanı var bekleyeceğiz” dedi.

Arıklı, bu konuda UBP’nin karar vermesi gerektiğine değinerek, “TC ile imzalanacak protokolleri uygulamakta, radikal önlemleri atmakta kararlı olursa yardımcı olmaktan şeref duyarız” şeklinde konuştu.

Seçim sonrasında Saray’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşen Arıklı, özetle şunları söyledi: Yemin töreninden sonra Cumhurbaşkanı görevlendirmeyi yapacak. Önümüzdeki süreç, zorlu bir süreç. Ülkenin içerisinde bulunduğu durum belli… Güçlü bir hükümete ihtiyaç var. 3 partili koalisyon görülüyor. Sıkıntıları aşabilmek için 27 sayılı hükümetin radikal önlemleri alması kolay da gözükmüyor. 3 partili koalisyon, onların da formülleri belli.

YDP olarak, her ne kadar da muhalefette kalmayı arzu ediyorsak olsak da böyle bir teklif gelirse de değerlendiririz. Taşın altına elimizi koymak tan çekinmeyiz. Burada karar vermesi gereken UBP ve Genel Başkan Faiz Sucuoğlu’dur. TC ile imzalanacak protokolleri uygulamakta, radikal önlemleri atmakta kararlı olursa yardımcı olmaktan şeref duyarız. İşi oyalayıp, öteleyerek sorunların altında kalan bir hükümet içerisinde yer almayız. Zamanı var bekleyeceğiz.