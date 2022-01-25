Erhürman: Hükümeti kurma görevi Sucuoğlu’na verilmelidir

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na vermesi gerektiğini söyledi.

Tatar’ın Başsavcılıktan görüş alarak sistemi çalıştıracağına dair düşüncesini paylaşan Erhürman, “Ülke ciddi krizin içerisindedir. Hükümet kurma çalışmaları hızlı şekilde tamamlanmalı” dedi.

Erhürman, parlamentodaki aritmetiğin aşağı yukarı belli olduğunu dile getirerek, CTP’ye ihtiyaç duymadan hükümetin kurulabileceğini ifade etti.

Erhürman’ın açıklaması özetle şöyle: Cumhurbaşkanı ile hükümeti kurma çalışmaları konusunda görüş alışverişinde bulunduk.

CTP olarak görüşümüz, seçimden birinci parti çıkan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na biran önce görevin verilmesidir. Cumhurbaşkanı Başsavcılıktan da görüş almak suretiyle sistemi çalıştıracak diye düşünüyorum. Ülke ciddi krizin içerisindedir. Hükümet kurma çalışmaları hızlı şekilde tamamlanmalı.

Aritmetik ortada. Hükümet ihtimallerinin nerelerde olduğu net şekilde görülüyor. Parlamento ve hükümet de çalışmaya başlamalıdır. Şu anda görüşmeler başlamadı. CTP olarak önceden ‘şu olmaz, bu olmaz’ demeyi tercih eden bir parti değiliz.

Parlamentodaki aritmetik aşağı yukarı belli. CTP’ye ihtiyaç duymadan hükümetin kurulması kolay görülüyor. Çok yüksek ihtimal, öyle bir parti kurulmasıdır.