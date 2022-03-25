Tatar: "Pahalılık tarihin cilvesi, gelip geçici..."
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar "ülkemizde pahalılık ve ekonomik kriz yaşandığına" işaret ederek “Bunlar tarihin cilvesidir. Gelip geçer. Önemli olan devlettir" dedi.
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar "ülkemizde pahalılık ve ekonomik kriz yaşandığına" işaret ederek “Bunlar tarihin cilvesidir. Gelip geçer. Önemli olan devlettir, devletin bekasıdır, buradaki hak ve hukukumuzu bu önemli coğrafyada koruyabilmektir” dedi.
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Etiketler : ERSİN TATAR