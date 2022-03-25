Tatar: "Pahalılık tarihin cilvesi, gelip geçici..."

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar "ülkemizde pahalılık ve ekonomik kriz yaşandığına" işaret ederek “Bunlar tarihin cilvesidir. Gelip geçer. Önemli olan devlettir, devletin bekasıdır, buradaki hak ve hukukumuzu bu önemli coğrafyada koruyabilmektir” dedi.