Tatar, oyunu kullandı...

Cumhurbaşkanı makamındaki Ersin Tatar, yerel yönetim seçimlerinin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, “İnşallah yüksek bir katılımla vatandaşlarımız ülke genelinde iradelerini sandığa yansıtırlar” dedi.

Ersin Tatar eşi Sibel Tatar ile birlikte Şehit Tuncer İlkokulu’nda 149 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Tatar oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, yerel yönetim seçimlerinin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, “İnşallah yüksek bir katılımla vatandaşlarımız ülke genelinde iradelerini sandığa yansıtırlar” dedi.