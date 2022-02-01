Tatar, Mehmet Akacan’ın uğradığı silahlı saldırı ve soruşturmayla ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ı kabul etti. Tatar, Mehmet Akacan’ın uğradığı silahlı saldırı ve yürütülen soruşturmayla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’dan iş insanı Bulut Akacan'ın babası 67 yaşındaki Mehmet Akacan’ın evinin önünde uğradığı silahlı saldırı ve yürütülen soruşturmayla ilgili bilgi aldı.

Görüşmede ayrıca, Sınırüstü’nde bulunan ve konuya ilişkin polise suç duyurusu gerçekleştirilen, Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşananlarla ilgili görüş alışverişi yapıldı.

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