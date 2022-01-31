Akacan:  "Babam ayağından vuruldu. 5 el ateş ettiler. Devlet bizi korumadı"

Bulut Akacan, babasına 5 el ateş edildiğini ve yapılan saldırının faillerini bildiğini ifade ederek, daha önce de çeşitli defalar tehditler aldıklarını, kendilerinden 1 milyon pound istendiğini belirtti.

Akacan, açıklamasında Kıbrıs'ın kuzeyindeki bazı siyasi ve hukuki merkezleri işaret ederek, kendisini tehdit edenler hakkında hukuki sürecin engellendiğini iddia etti.

Akacan, "Bize "sen bu parayı ödeyeceksin, ödeyene kadar sizden can almaya devam edeceğiz" dediler. Gerekirse bu insanlara 1 milyon poundu verelim. Anlaşılan devlet bize sahip çıkamayacak. Biz bu insanlara karşı eşkiya gibi kendimizi savunacak değiliz" dedi.

Akacan'ın iddiaları şöyle:

"Bizden bir milyon pound istediler. Vermezseniz sizi vuracağız dediler. Ses kayıtları var. Bu ses kayıtlarını biz polise verdik. Elçilikte görüşme yaptık. Ben cezaevindeyken başsavcılığa baskı yaptılar. Başsavcılık beni çağırdı ve bana dedi ki, 'bu davanı geri çekeceksin, bu davanı da geri çekersen biz de sana darp davasında yardımcı olacağız. O davayı da geri çektirdiler bize zorla. Polisten koruma tayin etmek istedik. Polis bize koruma tayin etmedi."

"Gerekirse bu insanlara 1 milyon poundu verelim. Anlaşılan devlet bizi koruyamayacak. Biz bu insanlara karşı eşkiya gibi kendimizi savunacak değiliz"

"Bana "bu parayı ödeyeceksin, Kıbrıs'ta da Türkiye'de de siyasiler bizim arkamızdalar" dediler. Devlet bu insanlara parayı verin derse veririz. Devlete sığınıyoruz. Ama Devlet büyüklerimiz "biz bu işlerin arkasından kalamayız, sen bu parayı öde" derse biz bu parayı ödeyeceğiz. Babam 5 el kurşun yedi. TC Elçisi bile beni çağırıp bu şekilde konuşuyorsa yapacak hiçbir şeyimiz yok artık."