Beylerbeyi'nde silahlı saldırı: 1 yaralı
Beylerbeyi’nde Mehmet AKACAN isimli bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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Beylerbeyi’nde Mehmet AKACAN isimli bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Polisin açıklaması şöyle:
31.01.2022 tarihinde, saat 17.50 sıralarında, Beylerbeyi'nde sakin Mehmet AKACAN (E-67), evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu sol ayağından yaralanmıştır. Olayda yaralanan Mehmet AKACAN kaldırıldığı Girne Dr. Suat Günsel Hastanesinde tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
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